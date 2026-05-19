Finski košarkaš Mika Murinen nastavlja karijeru u taboru NCAA tima Arkanzas Rejzorbeks.

Murinen je u utorak zvanično predstavljen kao novi dodatak za Arkanzas, mada je nedavno, za ESPN, i sam potvrdio da je dogovorio saradnju sa ovim univerzitetom.

Ovo će mu biti prvi klub od odlaska iz Partizana.

Prijavio se za "Nike Hoop Summit" gde je igrao za "Tim sveta" i kao starter upisao deset poena, osam skokova i dve ukradene lopte.

Murinena je struka u SAD svrstala među najtalentovanije igrače generacije (5 star recruit) i takvi obično napuste NCAA nakon samo jedne sezone, odnosno "one and done" (jedna sezona i gotovo).

Kako je rečeno ranije, Partizan je već zaradio 500.000 dolara od odlaska Murinena u NCAA, ali to nije sve. Ukoliko posle jedne sezone u NCAA ode u NBA, Partizan dobija još milion dolara i to ukupno čini 1,5 miliona dolara od transfera finskog košarkaša.