Košarkaši Partizana pobedili su Crvenu zvezdu rezultatom 100:94 u prvoj utakmici polufinala ABA lige.

Crno-beli su sada na korak od plasmana u finale ABA lige, a Zvezda će pokušati u četvrtak da obezbedi majstoricu koja bi se igrala u ponedeljak od 21 čas.

Trener Saša Obradović je u uvodnoj reči na konferenciji za medije čestitao rivalu.

- Čestitke Partizanu, zaslužena pobeda, dobro je da smo se borili do kraja, dobro je da imamo ideju ili način na koji treba da igramo, možda malo još agresivnije. U nekom delu utakmice u kojem je Partizan kontrolisao meč, prilično su dobro reagovali na različite vrste odbrana. Prema tome, još bolje da imamo koncentraciju sa izgubljenim loptama.

O problemu na mestu pleja je podrobno govorio.

- To sam nekoliko puta već odgovorio, pogotovo na toj poziciji koja je najosetljivija u ovom trenutku. Kodi je praktično imao jedan trening do sada i jaku želju da igra uz sve što mu se dešavalo. U odnosu na Kartera i Batlera, koji nisu čisti plejmejkeri, sigurno da postoji dosta problema u organizaciji. Kada smo imali ideju napadačku, imali smo i kontrolu rezultata, ali s obzirom na poziciju koja je osetljiva i koja zahteva kontrolu meča cele utakmice, mislim da smo tu malo falili. Ne treba da se žalim, to je najbolje što imamo u ovom trenutku i sa tim treba da uđemo još jače u drugom meču.

Ne slaže se da nije bilo zalaganja.

- Ne bih se složio, momci su se borili do kraja, sigurno da je nekoliko igrača izgubilo ritam. Neki zbog povrede, nije na svom nivou i već poznata priča sa plejevima. To su stvari koje nam smetaju, ali smo opet bili u poziciji, nepotrebno izgubljena lopta, tražili bismo tu šansu.

Veruje u tim u drugom meču.

- Uvek sam optimista.

O motivaciji igrača:

- Ja mislim da svako ima taj problem i to sigurno neće prestati u budućnosti, ne samo sa prvotimcima, nego i sa onima koji dolaze, nego i juniorima koji idu na koledž. To je sigurno jedna stvar koja može biti problematična. I ono što dolazi, i što je činjenica, Evroliga postaje starija i igrači koji dolaze iz SAD treba im vremena, vrlo mali broj se adaptira na evropske uslove. To traje, to je dobro, ali je taj proces predug. To je činjenica za sve evropske timove i za nas.

Smatra da agresivnost mora biti na većem nivou.

- Ne samo kroz ovu utakmicu ili prošlu, moramo da dižemo agresivnost. To je jedini način. Sad neka previše smišljena igra i sportski ritam više odgovara Partizanu koji realno ima izuzetno kvalitetne igrače na mestima bekova. Kroz utakmicu, da li smo iskakali jako, uvek su pronalazili kratka dodavanja. Nema puno vremena za neke prevelike analize ili izmene što se taktike tiče, samo treba nastupiti jako i tu tražiti šansu.

O Kodiju:

- Realno ima želju da pomogne timu, ali sada će 3-4 nedelje kako nije radio ništa ili samo rehabilitaciju, treba ga pohvaliti zbog toga. Bio je najbolji igrač tokom sezone i bez najboljeg igrača na toj poziciji nije lako igrati.

O Dobriću kao opciji je govorio, pošto se tim podigao sa njim na terenu.

- Pa dobro, normalno da, uvek je razmišljanje. On zna i ima iskustvo u ovakvim utakmicama, i uvek merim i tokom utakmice ko može da promeni ritam. Ono što je minus, kada je on u pitanju, jeste da su mi potrebna dva kreatora, a pošto Partizan igra agresivno na skoku, uvek igram sa tri velika u tom smislu. To je jedini razlog, kada imamo problem sa kreacijom i prenosom, uvek gledam da reagujem sa dva kreatora, i zato tu gubi minutažu, što mi je jako žao.

Na kraju je ponovio da ne smatra da je falilo zalaganja.

- Ne mislim da, pre svega, mislim da ne može nijednom igraču da se zameri na zalaganju. Falilo je dodavanja dobrih, koncentracije u realizaciji, ali mislim da su se borili i tu nemam zamerke - rekao je Saša Obradović.