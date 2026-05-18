Izraelski košarkaš Jam Madar dogovorio je prelazak na LSU Univerzitet, nezvanično prenosi Mozzart Sport.

Pošto je nedavno napunio 25 godina, Madar će morati da dobije posebno odobrenje NCAA kako bi mogao da nastupa u univerzitetskoj košarci.

Bivši plejmejker Partizana već neko vreme nije zadovoljan statusom u Hapoel Tel Aviva, a posebno je razočaran minutažom u četvrtfinalnoj seriji protiv Real Madrida.

Madar je u dve utakmice ukupno proveo svega deset minuta na parketu – manje od pet u drugom meču i nešto više od šest minuta u četvrtom duelu.

Zbog toga se odlazak u NCAA ispostavio kao veoma zanimljivo rešenje za izraelskog plejmejkera, koji želi veću ulogu i kontinuitet u igri.

Sezonu u Evroligi završio je sa 16 odigranih utakmica i prosekom od 3,1 poena, 1,4 asistencije i 1,1 skoka po meču.