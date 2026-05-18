Davno je bila 2014. godina, kad je Džon Braun diplomirao na Haj Point univerzitetu. Ipak, u Severnoj Karolini nisu zaboravili njegove igre.

Krilni igrač koji je prošlu sezonu proveo u Crvenoj zvezdi, a ovu u Australiji, dobio je lepo priznanje koledža na kojem je studirao. Uvršten je u Kuću slavnih Haj Pointa.

Braun je po odlasku iz Amerike imao veoma zapaženu karijeru u Evropi. Roma, Trevizo i Brindizi, bili su odskočne daske za odlazak u UNIKS, posle čega su ga dve sezone u Monaku preporučile Crvenoj zvezdi. Prošlog leta se preselio u NBL gde je u dresu Jugoistočnog Melburna bio izvanredan – završio je sezonu u prvom timu lige i bio izabran za najboljeg defanzivca takmičenja.