Nakon majstorice između Crvene zvezde i Cedevita Olimpije, koju je crveno-beli tim dobio, trener slovenačkog sastava Zvezdan Mitrović izjavio je da je taj meč, tačnije suđenje, predstavljao poraz sporta.



Ubrzo se oglasila i Crvena zvezda saopštenjem u kojem je navela da je trebalo da joj bude dosuđeno čak 50 slobodnih bacanja, umesto 35 koliko ih je izvela.

Delovalo je da je time stavljena tačka na celu priču i da fokus može da se prebaci na polufinalne serije. Međutim, oglasila se i ABA liga, koja je svim klubovima regionalnog takmičenja poslala dopis o kvalitetu suđenja na odlučujućem meču odigranom u dvorani "Aleksandar Nikolić".

Prema analizi instruktora suđenja, hrvatski arbitar Luka Kardum dobio je ocenu ispod proseka, zbog čega će biti sankcionisan, saopštila je ABA liga.