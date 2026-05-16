Miško Ražnatović se našao na udaru španskih medija pošto je demantovao pregovore svog klijenta Ibona Navara, trenera Unikahe, sa drugim klubovima.

- Veoma je teško i iscrpljujuće pratiti neistine koje brojni mediji objavljuju o mojim klijentima, pa sam čak odustao i od demantovanja. Ipak, nekada je to neophodno, posebno kada su tvrdnje stopostotno netačne i nanose veliku štetu mojim klijentima, a ujedno narušavaju njihov odnos sa klubom - napisao je Ražnatović na društvenoj mreži "X" i dodao:

- Ukratko, ni ja, ni Ibon Navaro nismo razgovarali sa Barselonom, kao što prethodno nismo razgovarali ni sa Bajernom, iako je isti portal tvrdio suprotno - poručio je poznati agent.

- Agent Ibona Navara je patološki lažov, juče nas je optužio da širimo lažne informacije, jer smo preneli isto ono što su objavili "El Sur" i "Mundo Deportivo". Uz to je slagao još jednom, pošto je negirao razgovore sa Bajernom, a o tome je lično Ibon govorio u Valensiji tokom Kupa kralja - poručili su iz portala na društvenoj mreži "X" i dodali sledeće:

- Više novinara ima potvrdu da je postojao kontakt između Ibonovog tima i Barselone, a informacije su dobili iz izvora bliskih i Unikahi i Barseloni. Demanti u vreme prelaznog roka nisu ništa neobično. Sam razgovor ne znači automatski pregovore, već prvi kontakt kako bi se proverilo postoji li obostrano interesovanje.