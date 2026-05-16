Košarkaši Panatinaikosa iza sebe imaju razočaravajuću sezonu u Evroligi. "Zeleni" su uložili ogroman novac u igrački kadar i cilj je bio plasman na fajnal-for koji će se održati u njihovoj OAKA areni u Atini, a zatim i osvajanje titule.

Ipak, PAO je eliminisan u četvrtfinalu od Valensije, iako je dobio prva dva meča u Španiji. Zbog toga je status Ergina Atamana pod znakom pitanja. Turski trener više nije toliko siguran na klupi sedmostrukog prvaka Evrope, a sada je progovorio o svojoj budućnosti.

- U ovaj klub sam došao zahvaljujući velikom poverenju koje Dimitris Janakopulos ima u mene. Ako je Janakopulos prestao da mi veruje, onda ću otići sam - poručio je Ataman.

Dodao je da i dalje veruje u osvajanje titule šampiona Grčke.

- Imamo kvalitet i ići ćemo korak po korak. Ako stignemo do finala prvenstva, imamo kapacitet da osvojimo titulu. U sportu postoje teški trenuci. Ovo nije umetnost pa da sve uvek izgleda lepo. Ipak, svi igrači imaju karakter da prevaziđu ovu situaciju - rekao je Ataman.