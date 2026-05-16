Košarkaši San Antonija plasirali su se u finale Konferencije, odnosno polufinale plej-ofa NBA lige posle pobede nad Minesotom u šestom meču sa 139:109.

Sparsi su bili i više nego ubedljivi na gostovanju Timbervulvsima i sa čak 30 razlike najavili okršaj sa Oklahomom za veliko finale.

Silovito su krenuli gosti, vodili 29 razlike u drugoj deonici, ali je domaćin uspeo da se vrati. Ipak, treća četvrtina potvrdila je trijumf.

Najbolji u pobedničkom timu bio je Stepon Kesl sa 32 poena i 11 skokova, dok je Deandre Foks ubacio 21 (9 asistencija). Kod Minesote Entoni Edvards završio je meč sa 24 poena, dok je Terenc Šenon ubacio 21.

U drugom meču večeri Klivlend nije iskoristio meč loptu pred svojim navijačima, pa je Detroit slavio sa 115:94 i poslao seriju u majstoricu.

Kejd Kaninghem imao je 21 poen u redovima Detroita, dok je Pol Rid ubacio 17. Kod Klivlenda Džejms Harden skupio je 23, a Donovan Mičel 18 poena.