Sredinom oktobra prethodne godine tešku povredu zaradio je dugogodišnji reprezentativac Srbije – Srđan Babić.

Pouzdanom štoperu stradao je prednji ukršteni ligament kolena, a posle uspešno obavljene operacije usledio je naporan rad na adekvatnom oporavku.

Kapiten i lider moskovskog Spartaka već duže vreme nalazi se u ruskoj prestonici, gde trenira kako bi se vratio u takmičarski ritam i pomogao crveno-belima u realizaciji zacrtanih ciljeva predstojeće sezone.

- Osećam se prilično dobro, svakim danom sve bolje. Sve vreme sam sa ekipom, izvršavam praktično sve vežbe. Nadam se da ću uskoro biti 100 odsto spreman - poručio je bivši as Crvene zvezde za zvanični sajt Moskovljana.