Izbori za predsednika FK Crvena zvezda biće održani 22. i 23. maja 2026. godine, objavio je klub na svom zvaničnom sajtu.

Po isteku roka za podnošenje kandidatura i nakon sprovedenog postupka provere ispunjenosti uslova propisanih Pravilnikom o izborima, utvrđeno je da je Svetozar Mijailović, diplomirani inženjer organizacije rada, jedini kandidat za predsednika FK Crvena zvezda.

U skladu sa Pravilnikom o izborima, imajući u vidu da je prijavljen jedan kandidat, članovi Kluba će se tokom izbornog procesa izjašnjavati glasanjem „ZA“ ili „PROTIV“ kandidature Svetozara Mijailovića.

Mijailović od 2014. godine obavlja funkciju predsednika FK Crvena zvezda.

