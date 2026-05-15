Fudbalska Superliga Srbije nastavlja se ovog vikenda utakmicama šestog kola plej-ofa i plej-auta.

Crvena zvezda je već obezbedila titulu i gostovaće Radniku iz Surdulice (nedelja, 18.30), Partizan i Vojvodina se bore za drugu mesto i očekuju ih takođe gostovanja, crno-beli Čukaričkom na Banovom brdu (nedelja, 16 sati), a Novosađani OFK Beogradu na Staroj Karaburmi (nedelja, 20 sati).

Takođe, Novi Pazar će dočekati Železničar iz Pančeva (nedelja, 17 sati).

Sve četiri utakmice plej-auta igraće se u isto vreme, subota 20 sati: Javor - Mladost, Napredak - Radnički Kragujevac, Spartak - IMT i TSC - Radnički Niš.