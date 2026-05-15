Šakira i Madona, kao i K-pop grupa BTS, nastupiće na poluvremenu finala predstojećeg Mundijala, saopštili su organizatori šampionata u SAD, Meksiku i Kanadi.

Dakle, posle najave tri spektakla na otvaranju prvenstva, u meču za titulu prvaka sveta, u Nju Džersiju 19. jula, gledaćemo „half-tajm šou“ kao u Superboulu.

Voditelj programa biće Kris Martin, frontmen grupe „Koldplej“, a ESPN navodi da bi pauza na poluvremenu mogla da traje i duže od uobičajenih 15 minuta. Pauza u meču za NFL šampiona se, naime, produžava sa 15 na 25-30 minuta kako bi svi planirani mogli da nastupe. A što će igrači da se hlade u svlačionici, koga briga...

Muzički program na poluvremenu odavno je karakteristika velikih sportskih događaja u Sjedinjenim Državama, a sad će i najpopularniji sport na svetu - zvani soker u SAD - prvi put u skoro vekovnoj istoriji Mundijala pasti u senku industrije zabave kojoj će doprineti i himna u izvođenju slavne Kolumbijke.

Pa kad je bal, nek je maskenbal...