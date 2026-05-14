Fudbaleri Valensije i Rajo Valjekana odigrali su bez pobednika (1:1) u meču 36. kola La lige. Istim rezultatom zavrešen je meč između Đirone i Real Sosijedada.

Duel na "Mestalji" završen je po meri oba tima koji pokušavaju da izbegnu dramu i upadanje u opasnu zonu.

Gosti su vodili golom Lejeune u 20. minutu, a Lopez je u 40. postavio konačan rezultat. Valjekano ima pet boda više od prvog tima ispod crte, a Valensija četiri.

U drugom meču dana Đirona je uspela da pobegne na bod viška u odnosu na klubove koji su u zoni ispadanja.

Vodio je Sosijedad preko Martina od 28. minuta, da bi Stuani u 66. postavio konačan rezultat.

U preostala dva kola čeka nas velika borba za opstanak. Samo je Real Ovijedo ispao, dok se još dva kluba čekaju.