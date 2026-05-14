Milan prolazi kroz najteži period sezone… Iako su u jednom trenutku imali impresivan niz od 24 utakmice bez poraza, Rosoneri su od početka aprila u slobodnom padu. Dva kola pre kraja prvenstva mesto u Ligi šampiona ozbiljno visi o koncu – Milan je bodovno poravnat sa Romom na četvrtoj poziciji, dok im šestoplasirana Komo diše za vrat sa samo dva boda zaostatka.

Međutim, rezultatska kriza nije jedini problem koji potresa Milanelo. Atmosferu su dodatno pokvarili narušeni odnosi između trenera Maksa Alegrija i klupskog savetnika Zlatana Ibrahimovića.

Kako prenosi Corriere della Sera, prvi ozbiljan potres dogodio se nakon poraza od Napolija 6. aprila. Šveđanin se od tog momenta povukao i dugo se nije pojavljivao u trening centru, a njegov nedavni povratak samo je potvrdio spekulacije o sukobu.

Jabuka razdora je, navodno, Ibrahimovićev blizak odnos sa Antoniom Kasanom, koji je za Alegrija nepoželjna osoba zbog konstantnih i oštrih javnih kritika na račun šefa struke. Ulje na vatru dolilo je i mešanje u trenerski posao, a Zlatan je navodno prešao granicu dajući taktičke savete Leau i Fofani, što je Alegri doživeo kao direktno podrivanje autoriteta.

Italijanski mediji tvrde da je Alegrijev odlazak na kraju sezone praktično gotova stvar, bez obzira na to da li će ekipa uspeti da izbori plasman u Ligu šampiona.