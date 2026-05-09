Fudbaleri Milana nalaze se u seriji katastrofalnih rezultata. "Rosoneri" su u jednom trenutku bili konkurenti za titulu, ali je usledio veliki pad. Inter je prošlog vikenda i matematički obezbedio Skudeto, pa će sedmostruki prvak Evrope morati da se zadovolji plasmanom u Ligu šampiona.

Leto pred nama bi moglo da donese velike promene na "San Siru".

Navijači su nezadovoljni i traže ostavke pojedinih čelnika u vrhuški klub, pre svih izvršnog direktora Đorđa Furlanija. Za kratko vreme peticija na društvenim mrežama skupila je preko 30.000 potpisa i postoje najave da će biti pojačane s tribina na meču protiv Atalante, koji je na programu u nedelju. Navijačima Milana je teško da gledaju dominaciju komšija, ali ni to nije sve.

Korijere delo Sport, tačnije njen urednik Ivan Zazaroni, ide dalje s informacijom da bi na leto mogli da odu iz kluba sportski direktor Igli Tare i trener Masimilijano Alegri. Albanac bi mogao da napusti klub posle samo godinu dana, dok je Alegri navodno u sukobu sa savetnikom Zlatanom Ibrahimovićem.

Ide se toliko daleko da njih dvojica više ne mogu da sarađuju, čak su došli do otvorenog sukoba u kome više nema kočnica, piše Zazaroni.

Cilj je da Milan do kraja sezone izbori Ligu šampiona. "Rosoneri" imaju tri boda više od Rome, a kako stoje stvari, na leto će uslediti promene.