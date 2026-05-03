Fudbaleri Sasuola pobedili su danas na svom terenu u Ređo Emiliji ekipu Milana rezultatom 2:0 (1:0) u utakmici 35. kola italijanske Serije A.

Golove za Sausolo postigli su Domeniko Berardi u 5. i Arman Lorijente u 47. minutu.

Fudbaleri Milana su meč završili sa igračem manje, pošto je u 24. minutu isključen Fikajo Tomori.

Srpski fudbaler Nemanja Matić bio je starter u ekipi Sasuola, a zamenjen je na poluvremenu. Srpski reprezentativac Strahinja Pavlović odigrao je ceo meč za Milan.

Fudbaleri Milana se nalaze na trećem mestu na tabeli italijanskog prvenstva sa 67 bodova, dok je Sasuolo na devetoj poziciji sa 49.

"Rosoneri" su tako nastavili sa veoma slabim rezultatima u poslednje vreme. Tim Masimilijana Alegrija ima samo jednu pobedu na prethodnih pet utakmica i ozbiljno je ugrozio poziciju koja vodi u Ligu šampiona i sada strepi od Rome i Koma koji mogu da ga prestignu.

Milan će u narednom, 36. kolu Serije A dočekati Atalantu, dok će Sasuolo gostovati Torinu.