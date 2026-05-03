Predsednik Partizana Rasim Ljajić govorio je o aktuelnoj situaciji u klubu.

Veoma je burno u Humskoj u poslednje vreme, a u međuvremenu je odlučeno da će se skupština, koja bi mogla da poprimi epitet izborne, održati prvog juna.

- Nije poenta da li očekujemo većinu ili ne, već da stavimo tačku na to svakodnevno licitiranje i stalne zahteve da treba ovakva Skupština, treba onakva... Ne, biće Skupština kako smo i rekli, možda i pre nego što smo mislili, kako bismo apsolutno omogućili ekipi da se priprema na miru i da zaustavimo svakodnevna prepucavanja koja se gade navijačima Partizana. Šta će biti na Skupštini? Svako može da izlaže šta god hoće, da se predlaže dnevni red, samo nećemo dozvoliti da nam ulica, da nam bilo ko van instutucija kadruje i rešava probleme u Partizanu. Svakome su vrata otvorena, bilo da je bivši igrač, obični navijač ili član kluba, ali nam niko izvan institucija neće određivati ko će voditi Partizan - rekao je Ljajić za televiziju "Kurir".

Prvi čovek crno-belih se na meču protiv Novog Pazara sreo sa glavnim oponentom, Predragom Mijatovićem.

- Popričali smo i rekli smo da ćemo se videti da pričamo verovatno i o Skupštini, jer sve treba da prođe u normalnom ambijentu, bez tenzija, svađa, bez medijskih prepucavanja. Znam da mediji vole da pune stranice sa tim. Donosili smo odluke u skladu sa trenutnim okolnostima, da bi klub mogao da opstane. Morali smo i da prodamo igrača Andreja Kostića, jer da to nismo uradili, ne bismo dobili licencu za Evropu. I sa ta 3,5 miliona, prošli smo kroz iglene uši, jer postoje stroga pravila, da imovina kluba i prihodi kluba budu za deset posto bolji i veći nego prošle godine. Pošto nismo imali transfera, bilo je teško da se to postigne, pa smo morali da realizujemo ovaj transfer - istakao je Ljajić.