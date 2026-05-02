Sportska zajednica Teksasa zavijena je u crno nakon što se u četvrtak uveče srušio mali avion koji je prevozio članove piklbol kluba na turnir. U nesreći, koja se dogodila u blizini gradića Vimberli, poginulo je svih pet osoba koje su se nalazile u letelici.

Iako policija još uvek nije zvanično objavila imena nastradalih, klub Amarillo Pickleball iz Amarila potvrdio je da su žrtve njihovi dugogodišnji članovi. Prema rečima lokalnog policijskog narednika Bilija Reja, pilot i četiri putnika proglašeni su mrtvima odmah na mestu nesreće, koja se dogodila oko 23 časa u brdovitom predelu poznatom kao Texas Hill Country.

Predsednik kluba Amarillo Pickleball, Dan Dajer, izjavio je da je lično poznavao nastradale i da je sa većinom njih često igrao mečeve. On je naglasio da su bili vrhunski igrači koji su na ovaj turnir krenuli sa velikim ambicijama. Dajer je objasnio da je strast prema ovom sportu često vodila članove kluba na duga putovanja svakog vikenda, jer popularnost piklbola širom zemlje neprestano raste.

Ova tragedija ima i dodatnu težinu jer je istovremeno iz Amarila poleteo još jedan avion sa ostatkom tima. Dok je prva letelica nestajala sa radara, drugi avion je bezbedno sleteo na aerodrom u Nju Bronfelsu. Audio snimci kontrole letenja zabeležili su trenutke neizvesnosti u kojima pilot drugog aviona javlja da nema kontakt sa kolegama, dok kontrolor leta odgovara da je letelica počela da se kreće nepravilno pre nego što se signal potpuno izgubio.

Neposredno pre nesreće, barem jedan pilot u blizini potvrdio je da je uhvatio signal uređaja za hitnu lokaciju, što je bio jasan znak da je avion u nevolji. Iako su dva sata nakon pada zabeležene jake oluje sa grmljavinom, u samom trenutku nesreće vreme je bilo pretežno oblačno. Federalne vlasti su započele opsežnu istragu kako bi se utvrdilo da li su vremenski uslovi ili tehnički kvar doveli do ove fatalne nesreće.