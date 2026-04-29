Neprijatne scene dolaze sa jedne bokserske priredbe u Belgiji, gde je albanski borac sa tzv. Kosova, Arigon Avdimetaj na brutalan način savladao srpskog boksera Momčila Janjića i stigao do pete pobede u profesionalnoj karijeri.

Duel dvojice mladih boraca završen je već u drugoj rundi, kada je Avdimetaj demonstrirao silinu i preciznost, a onda je usledio i sraman potez. Nakon što je Janjić već bio uzdrman i na ivici pada, usledio je još jedan razoran udarac koji ga je potpuno nokautirao i poslao na pod bez šanse za nastavak borbe.

Posebnu pažnju izazvala je reakcija pobednika posle meča. Avdimetaj je na društvenim mrežama objavio snimak nokauta uz poruku da je rivalu svesno zadao završni udarac, naglasivši da je za njega ovaj meč imao lični značaj.

Poseban skandal izazvao je albanski borac nakon što je u pomenutoj objavi, koristio i tag ozloglašene "UČK", pored toga što je pomenuio i Albaniju i tzv. Kosovo.