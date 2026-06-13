Meč je trajao svega sat i 12 minuta i rešen je prilično ubedljivo u korist domaćina, po setovima: 25:22, 25:18, 25:22.

Selektor "plave čete" George Krecu je kombinovao sastav i veću šansu dao igračima koji nisu imali puno minuta u prva dva meča protiv Argentine i Belgije.

Budući da su srpski odbojkaši prethodne večeri oko ponoći završili meč, a onda posle 14 sati ponovo morali na teren, bilo je jasno da će se to odraziti na rezultat.

Tako je i bilo protiv Brazila, koji je pred domaćom publikom bio vrlo motivisan i na kraju ubedljiv u sva tri odigrana seta.

Nakon dve pobede, ovo je Srbiji prvi poraz u ovogodišnjoj Ligi nacija.

Sledeći meč igra se u nedelju od 19.30 protiv reprezentacije Bugarske.