Počelo je Svetsko fudbalsko prvenstvo.

Tek su dva dana prošla, a već je zabeleženo nekoliko pravih skandala.

Ovaj put, šokantne vesti dolaze iz Meksika.

Reprezentaciju Irana je potresao ozbiljan incident nakon što je u blizini njihovog trening centra u Tijuani pronađeno beživotno telo u gepeku parkiranog vozila.

Prema navodima lokalnih medija i izveštajima sa lica mesta, telo u poodmakloj fazi raspadanja otkriveno je u SUV vozilu koje je danima bilo parkirano na prostoru tržnog centra, preko puta stadiona „Kaliente“, gde Iran koristi bazu tokom turnira.

Vozilo, navodno sa kalifornijskim registarskim tablicama, privuklo je pažnju prolaznika zbog neprijatnog mirisa, nakon čega je policija intervenisala i obavila uviđaj. Telo je, prema prvim informacijama, bilo umotano u crnu kesu i imalo vidljive tragove nasilja.

Uprkos incidentu koji se desio blizu kompleksa koji koristi reprezentacija Irana, tim je nastavio sa redovnim treninzima, uz pojačane mere bezbednosti i policijski nadzor u čitavoj zoni.

Lokalne vlasti pokrenule su istragu kako bi se utvrdio identitet žrtve i okolnosti smrti, dok je područje oko stadiona dodatno obezbeđeno.

Tijuana je, inače, jedan od najopasnijih gradova u Meksiku, sa više od 1.200 ubistava zabeleženih tokom 2025. godine, što dodatno pojačava zabrinutost oko bezbednosti tokom boravka reprezentacija na ovom delu Mundijala.