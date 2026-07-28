U prvoj utakmici bilo je 1:1. U revanšu su Zagrepčani slavili na svom terenu posle produžetaka.

Tun je poveo u četvrtom minutu golom Brajtona Labua, da bi iskusni Marko Burki glavom matirao nemoćnog Filipovića u 22. miutu.

Činilo se da će Švajcarci prirediti iznenađenje i eliminisati favorita u ovom dvomeču, a onda je Burki zaradio direktan crveni karton u 67. minutu nakon čega se situacija na terenu menja iz korena.

Terensku inicijativu sa igračem više Dinamo je iskoristio na najbolji mogući način, pa je u razmaku od svega četiri minuta uspeo da izjednači rezultat.

Prvo je Dion Beljo zatresao mrežu rivala u 74, dok je četiri minuta kasnije Luka Kačavenda izjednačio rezultat, te meč odveo u produžetke.

Domaćin je napadao i lomio otpor Tuna, a slomio ga je Moris Valinčić sjajnim udarcem sa oko 20 metara i tako zakazao okršaj sa boljim iz duela između Klaksvika i Kauna iz Žalgirisa (prvi meč 0:0).

Eliminacija Tuna je i loša vest za Zvezdu.

Naime, zahvaljujući prolazu Dinama u treće kolo šampion Grčke AEK nije prešao među nosioce (kao što bi da je prošao Tun) zahvaljujući boljem klupskom koeficijentu i automatski će moći da bude rival crveno-belima.

Jasno je, nakon uspeha "modrih", da će potencijalni rivali Zvezde, ako crveno-beli prođu u plej-of, biti AEK (Grčka), Celje (Slovenija)/Ararat (Jermenija) Omonija (Kipar)/Univerzitatea Krajova (Rumunija), LASK (Austrija) i Viking (Norveška).

Naravno, Zvezda će pre toga morati da eliminiše boljeg iz duela treće runde između Vikingura i Hapoel Ber Ševe (prvi meč 2:1)