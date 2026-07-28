Fudbaleri Crvene zvezde igraju sutra od 20 časova revanš meč drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv ekipe Larna. Crveno-beli su ostvarili ubedljiv trijumf u Severnoj Irskoj od 4:0, pa sada žele da overe praktično već obezbeđen plasman u narednu, treću rundu kvalifikacija.

Konferencija za medije je održana u malo drugačijem ambijentu - na pomoćnim terenima Zvezdinog stadiona.

-Igramo kod kuće, biće dosta naših navijača, imaš obavezu da budeš najbolji. Meni ne menja ništa da li imamo 4:0 ili ne. Znači nam za podizanje forme, da proširimo roster i donesemo bodove za sebe. Spremni smo, vratio se Rade Krunić u trenažni proces, tako da su slatke muke ko će početi - rekao je Stanković i dodao:

-Za mene je svaka utakmica bitna. Moraš da budeš koncentrisan da se ne bi povredio. Oni će biti na maksimumu, ako uđeš sa 50 posto – možda se povrediš. Na meni je da uradim tu psihološku pripremu. Ne želim da pravimo neke gluposti, već da se utakmica shvati kako treba. Moramo da izgledamo fenomenalno.

Deluje da bi Stanković mogao da ukaže šansu i nekima sa manjom minutažom.

-Biće rotacija da bih proširio roster. Hoću da imam dosta igrača sa minutima u nogama, to mi je bitno. Sezona je duga, momenat je specifičan, dosta očekivanja i tenzije. Što više proširim roster, imaću više slatkih muka.

Zvezdin vunderkind Vasa Kostov neće startovati na meču.

-Kostov neće početi. Bio je umoran protiv Vojvodine. Osetio je desni aduktor. Hoću da bude svež i spreman za narednu utakmicu. Da je potrebno - počeo bi.

S druge strane, Bukari će dobiti šansu.

-Bukari će sigurno igrati. Ne znam da li od početka ili će ući.

Lukasen i dalje nije u ozbiljnom trenažnom procesu.

-Lukasen odradio prvi trening da je stavio kopačke. Trebaće mu još četiri, pet dana da se priključi ekipi. Za treće kolo verujem da će biti spreman - zaključio je Stanković.