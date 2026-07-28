Srpski reprezentativac u grčko-rimskom stilu Andrej Simić osvojio je bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu za kadete u Bakuu, pošto je u kategoriji do 110 kilograma stigao do pobedničkog postolja posle odličnih nastupa.

Talentovani rvač Crvene zvezde imao je izuzetno težak put do medalje. U konkurenciji najboljih mladih rvača sveta ostvario je četiri pobede u pet mečeva i potpuno zasluženo osvojio bronzano odličje.

Andrej je mogao i do najsjanije medalje ali je u polufinalu nedostajalo malo sreće.

Treba istaći da reprezentacija Srbije do 17 godina na planetarnom šampionatu u Bakuu ima još trojicu aduta: Luku Zelića (do 71kg), Arijana Alija (do 80kg) i Todora Aksentijevića (do 92kg).





