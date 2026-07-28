Miloš Janičić, MMA borac će u 1. vagusta debitovati u UFC-u u Beogradskoj areni, ali je u novom obraćanju na društvenim mrežama iskoristio priliku da "pecne" Marka Bojkovića, rivala sa kojim već dugo ima određenih razmirica.

- Tu smo za mog napaćenog brata Bojketa koji nije neki borac, ali je zato još gori čovek. Možda nije najpametniji dečko, ali ga zato narod ne voli. Tu je stigla cela oprema za mog napaćenog brata. UFC komplet po obećanju. Da oseti i on UFC; a imamo i za Icka nešto, da on vidi kako je biti u UFC. Na recepciji možete da pokupite stvari - naveo je Janičić.

Srbiju će u Beogradu predstavljati Uroš Medić, Aleksandar Rakić, Duško Todorović, Vlasto Čepo, Jovan Leka, Borislav Nikolić, Nikolija Nina Milošević i Marina Spasić.