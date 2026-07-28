Nekada su se titule osvajale isključivo na bini. Danas se uspeh ne meri samo medaljama i titulama, već i uticajem na društvenim mrežama, saradnjama sa brendovima, sponzorskim ugovorima i sposobnošću da se od sopstvenog imena izgradi karijera. Bodibilding je od sporta prerastao u globalnu industriju u kojoj su mišići postali brend, a sportisti preduzetnici, influenseri i ambasadori velikih kompanija.

O ovim temama govore Dušan Belić, višestruki prvak države i svetski šampion u bodibildingu, Igor Šikora, višestruki prvak države, svetski šampion i trener, kao i Ana-Marija Žujović, svetska šampionka u bodi fitnesu i uspešan trener.

Sedma epizoda serijala „Gvožđe i slava“ istražuje kako danas izgleda život profesionalnog bodibildera,da li se više vrednuju medalje ili broj pratilaca i može li se od bodibildinga zaista živeti.