Ovo nije samo priča o mišićima. Ovo je priča o ljudima koji su pomerali granice ljudskog tela, rušili predrasude, menjali sport i stvarali kulturu koja je iz teretana stigla do filmskog platna, društvenih mreža i svetske industrije vredne milijarde dolara.

Kroz deset tematskih epizoda, serijal istražuje rađanje bodibildinga, zlatnu eru Arnolda Švarcenegera, razvoj sporta u Jugoslaviji i Srbiji, živote šampiona, tajne priprema za takmičenja, odnos prema steroidima, uspon ženskog bodibildinga i budućnost koju oblikuju genetika, veštačka inteligencija i nove tehnologije.

Pred kamerama su govorili najznačajniji srpski i regionalni šampioni, sportski funkcioneri, treneri, lekari i pioniri ovog sporta – ljudi koji su svojim rezultatima, znanjem i iskustvom ostavili neizbrisiv trag u istoriji bodibildinga:

Vuk Ranković, Potpukovnik dr Nikola Čikiriz, Nenad Vučković, Ing. Dragoljub Šterović, Zoran Jovanović, Danko Radovanović, Negovan Jovanović Gane, Saša Lampaš, Goran Ilić, Rajko Sekulić, Petar Čelik, Peter Liska, Karolj Bodza, Goran Ivanović, Igor Milanović, Miško Polomac, Aleksandar Đorđević, Predrag Peđa Milošević, Slaviša Đorđević, Valentina Strugarević, Ivan Strugarević, Dušan Belić, Igor Šikora, Ana-Marija Žujović, Vladica Jovanović, Milena Miletić, Nataša Kandić, Miona Milošević, Marisela Grandić, Biserka Šipka, Nemanja Milošević I Zoran Stojić.



Kroz autentična svedočenja, arhivske snimke, fotografije, analize stručnjaka i priče iz prve ruke kao i primenu AI tehnologije „Gvožđe i slava“ otkriva šta se krije iza savršene forme, velikih titula i trenutaka slave na bini.

Jer iza svakog trofeja stoje godine odricanja. Iza svakog šampiona – jedna životna priča. A iza svakog mišića – čovek koji je odlučio da bude jači od svojih ograničenja.

„Gvožđe i slava“ je priča o snazi, disciplini, žrtvi i ljudskoj potrebi da neprestano pomera granice mogućeg.