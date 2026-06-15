Najbolje rangirana srpska teniserka Lola Radivojević napredovala je za dve pozicijie na najnovijoj WTA listi i trenutno je 150. teniserka sveta sa 515 bodova, dok je Beloruskinja Arina Sabalenka ostala prva sa 9.090.

Elena Ribakina je zadržala drugo mesto na WTA listi sa 8.143, dok je Iga Švjontek na trećoj poziciji sa 6.733. Džesika Pegula je četvrta teniserka sveta, a među prvih 10 nalaze se Mira Andrejeva, Koko Gof, Elina Svitolina, Viktorija Mboko i Karolina Muhova.

Teodora Kostović je 181. teniserka sveta sa 421 bodom, a Olga Danilović se nalazi na 201. mestu na WTA listi sa 369.