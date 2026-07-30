Fudbaleri Borca iz Banjaluke plasirali su se treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencije, pošto su večeras u Kišinjevu u revanš meču drugog kola odigrali nerešeno 3:3 protiv Petrokuba.

Fudbaleri Borca su izborili plasman u treće kolo kvalifikacija za LK, pošto su u prvoj utakmici drugog kola odigranoj prošle nedelje na svom terenu slavili sa 3:0.

Golove za Borac u večerašnjem meču postigli su Stefan Savić u 50, Amer Hiroš u 56. i Ante Roguljić u 78. minutu. Strelci za Petrokub bili su Nikolae Rotaru u 13. i 52. minutu i Petru Popesku u 19. minutu.

Fudbaleri Borca će u trećem kolu kvalifikacija za LK igrati protiv boljeg iz duela između beloruskog Vitebska i Sutjeske iz Nikšića.

Plasman u treće kolo kvalifikacija za LK izborili su i Vaduc, Tobol, Auda, Ilves, Inter Turku, Jablonec, Šelburn, Noa, Debrecin, Paide, Geteborg, Bran, Dinamo Minsk, Đer, Madervel, Nordsjeland, Dunajska Streda, Žalgiris, Rijeka i Rakov.