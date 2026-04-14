Trener Zrinjskog Igor Štimac teško se miri sa činjenicom da je sa mostarskim timom daleko od titule u Bosni i Hercegovini.

U razgovoru za hrvatske medije, njihova legenda dala je pomalo zapaljivu izjavu koja se sigurno neće dopasti Banjalučanima, a ona glasi da je klub iz Republike Srpske favorizovan u domaćem prvenstvu.

Inače, crveno-plavi su na korak su do nove šampionaske titule, pošto imaju 12 bodova prednosti u odnosu na mostarski tim nakon 28. odigranih kola bosanskohercegovačkog prvenstva.

- Javnost se ne može prevariti, ona sve vidi. Međutim, ne treba umanjiti kvalitet Borca; Borac ima jako dobru ekipu, ali i ta je ekipa slagana u hodu. I oni su imali svojih turbulentnih razdoblja, ali očigledno je da su bili favorizovani - rekao je Štimac za “Večernji”.

Štimac sezonu Zrinjskog uprkos svemu ocenjuje pozitivno.

- Na sezonu u svakom slučaju gledam pozitivno i uspešno. S obzirom na ono šta smo sve prošli, koliko smo uspešno u Evropi prezentovali Bosnu i Hercegovinu i Zrinjski, te uzimajući u obzir sve subjektivne i objektivne okolnosti, kao i mentalna pražnjenja nakon evropskih utakmica i poteškoće u prvenstvu, mislim da je to bio maksimum koji je ekipa u ovom trenutku mogla da pruži – dodao je on.