Više nema dileme, Nejmar će definitivno igrati na Svetskom prvenstvu, potvrdio je selektor Brazila Karlo Anćeloti. Dok se nekadašnji lider nacionalnog tima oporavlja od komplikovane povrede lista, Italijan tvrdi da se ni ne razmatra promena spiska i precrtavanje zvezde Santosa.

- Pre objavljivanja spiska, dobili smo obaveštenje od Santosa da igrač ima manji problem. Pozvan je jer je stručni štab smatrao da zaslužuje poziv - rekao je Anćeloti na konferenciji za novinare u subotu.

- Verujemo da će se oporaviti i biti spreman što je pre moguće. Radi dobro i veoma je motivisan. Može da bude spreman i da budem jasan, ostaće sa nama sve dok se oporavi i bude na raspolaganju. Verujemo da bi mogao da bude spreman za prvu utakmicu, ili za drugu. Nemam nikakvu sumnju da nećemo menjati nikoga. Ovih 26 igrača su naši izabranici - rekao je Italijan.

Brazil će odigrati prvi meč 13. juna protiv Maroka, a dan pre toga imaće poslednju šansu da napravi promenu na spisku.