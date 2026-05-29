Najveći fudbalski događaj će se održati od 11. juna do 19. jula u SAD, Kanadi i Meksiku, a portal "Finance Football" objavio je listu najplaćenijih selektora reprezentacija učesnika.

Na prvom mestu je selektor Brazila Karlo Anćeloti. Legendarni italijanski stručnjak će "selesau" pokušati da donese šestu titulu svetskog prvaka, a godišnje zarađuje deset miliona evra. Iza njega je Julijan Nagelsman iz Nemačke koji inkasira sedam miliona evra, dok je treći kormilar Sjedinjenih Država Maurisio Poketino sa platom od šest miliona evropskih novčanica.

Na četvrtom mestu nalazi se Tomas Tuhel, koji kao selektor Engleske zarađuje oko 5,8 miliona evra godišnje, a peto mesto sa zaradom od po četiri miliona evra dele dvojica stručnjaka - Roberto Martinez na klupi Portugala i Fabio Kanavaro koji predvodi Uzbekistan.

Odmah iza je francuski selektor Didije Dešan sa 3,8 miliona evra. Sedmo mesto sa po tri miliona dele Ronald Kuman (Holandija) i Marselo Bijelsa (Urugvaj). Prvih deset kompletiraju trojica stručnjaka sa identičnim ugovorima od po 2,5 miliona evra - Džesi Marš (Kanada), Havijer Agire (Meksiko) i Gustavo Alfaro (Paragvaj).

Ono što je posebno zanimljivo jeste da je selektor Argentine Lionel Skaloni tek na 14. poziciji. On je u Kataru 2022. godine doneo "gaučosima" titulu, ali se ne kotira visoko na ovoj listi pošto godišnje inkasira 2,3 miliona evra.

Kada je reč o našim susedima, selektor Hrvatske Zlatko Dalić je na samom dnu. Čovek koji je "vatrenima" doneo drugo i treće mesto u Rusiji i Kataru je na 20. poziciji sa zaradom od milion i po evra.