Košarkaški klub Crvena zvezda nedavno je ostao bez trenera nakon što su se sporazumno rastali sa Sašom Obradovićem posle niza loših rezultata.

Crveno-beli su u potrazi za novim šefom struke, a trenutno se najviše pominje ime Vasilisa Spanulisa, doskorašnjeg trenera Monaka.

Ipak, ima navijača koji bi rado ponovo na klupi videli čoveka koji je u 21. veku donosio najveće radosti na Mali Kalemegdan, a to je Dejan Radonjić.

Uslov da se tako nešto desi bi uskoro mogao da se ostvari jer kako se u Rusiji najavljuje, Zenit je spreman da se rastane sa Radonjićem i krene u potragu za drugim trenerom.

Radonjić je krajem januara preuzeo tim iz Sankt Petersbruga, ali bi već posle četiri meseca mogao da ode, a možda i da se vrati u Zvezdu.