Trener fudbalera Pari Sen Žermena Luis Enrike izjavio je danas pred finale Lige šampiona da njegova ekipa ima veliku motivaciju da drugu godinu uzastopno osvoji trofej u Ligi šampiona.



Fudbaleri PSŽ-a igraće sutra od 18 časova protiv Arsenala finale Lige šampiona u Budimpešti.



-Nema bolje motivacije od igranja u finalu Lige šampiona. Mi imamo još veću motivaciju da je osvojimo drugu godinu zaredom. Videćemo sutra ko je najbolji i ko će biti šampion. Mislim da smo tokom osam mečeva u nokaut fazi pokazali kakav smo tim - rekao je Enrike na konferenciji za novinare.



On je naveo da je njegova ekipa dobro radila na treninzima pred finale protiv Arsenala.



-Imali smo vremena da analiziramo protivnika. Znamo ih odlično, igrali smo više puta protiv njih prethodne dve godine. Uvek postoje detalji koje možemo poboljšati. Finala su uvek drugačije utakmice, igrači će sutra morati da iskoriste šansu, jer nikad ne znate kada ćete ponovo imati priliku. U ovom finalu nema favorita. Morate iskoristiti male detalje koji mogu napraviti razliku - izjavio je trener PSŽ-a.



Enrike je istakao da je Arsenal zasluženo osvojio Premijer ligu.



-Nisam iznenađen, bili su najkonstantniji. Arteta je sedam godina u Arsenalu, jasno se vidi kakav je tim napravio, uradio je dobar posao - poručio je Enrike.