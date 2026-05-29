udbaleri Đera prekinuli su dominaciju Ferencvaroša i posle 13 godina došli do titule šampiona Mađarske, ali bajka jednog od najvećih iznenađenja prethodne sezone neće dugo trajati.

Prvi korak povukao je trener Balaž Borbelj koji je odlučio da napusti klub i prihvati poziv Ferencvaroša, najvećeg rivala Đera ove sezone u borbi za tron.

Vest je potvrdio i klub na svom zvaničnom profilu.

Nakon što je Robi Kin napustio kormilo Fradija na njegovo mesto dolazi Slovak koji je već radio u Budimpešti kao pomoćni i trener drugog tima Ferencvaroša nakon što je otišao u Dunajsku Stredu odakle 2024. stiže u Đer.