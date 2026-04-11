Fudbaleri Ferencvaroša pobedili su DVTK sa 3:1 u meču 29. kola mađarske lige i nastavili trku sa ekipom Đera za titulu.

Na prvu, očekivan rezultat, ali je sve moglo da bude drugačije. Pre svega jer su gosti, koje trenira srpski trener Nebojša Vignjević, vodili sve do 50. minuta utakmice.

Tada se desio presudni momenat jer je rezervista Elton Akolatse svega četiri minuta po ulasku na teren želeo da pošalje centaršut. Debelo je omanuo, ali je u isto vreme uspeo da postigne gol.

Njegova lopta prevarila je golmana DVTK i najavila veliki preokret. Ubrzo nakon toga Josep je promenio rezultat, a konačnih 3:1 postavio je Gomez.

Digao je ruke Akolaste u znak izvinjenja jer nije ovo bila namera, a i jer je postigao gol protiv bivšeg kluba.