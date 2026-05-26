Ekipa iz srca Šumadije je remizirala sa Ivanjičanima i uspela da izbori opstanak u Superligi u poslednjem kolu.

Posle neverovatnog incidenta, oglasili su se popularni Crveni đavoli, navijači Radničkog.

- Prošlo je dva dana od nezapamćenog incidenta na kragujevačkom Čika Dači, posle utakmice svedoci smo da danima traje medijska hajka na našu grupu. Incidenata je bilo i to ne želimo da osporimo, niti da se pravdamo bilo kome, ali iza svega toga nalazi se gomila činjenica u koje javnost nije upućena.

Naime, naš klub ima najveću posetu na gostovanjima od svih klubova. Pre, tokom i posle svake utakmice, i kod kuće i na strani, davali smo bezrezervnu podršku našim igračima i aplauzom i pesmom ih ispraćali u svlačionicu.

Želeli smo Evropu – oprostili smo se od nje. Želeli smo plej-of – ni to nismo dobili. Ipak, podrška je bila sve jača i jača, kop sve masovniji, a pesma sve glasnija.

Mislili smo da je problem u treneru, klub je doveo novog, ali opet isto – golova nema, pobeda još manje.

Došli smo na trening pred utakmicu poslednjeg kola. Pesmom, bakljama i rečima podrške osokolili smo igrače da daju sve od sebe i obezbede opstanak.

Ostali smo u ligi pukom srećom. Momci na terenu nisu pružili ono što su navijači svojom vernošću zaslužili, pogotovo nakon saznanja (još uvek nezvaničnih) da je igrač, odnosno više njih, primio novac da direktno ošteti naš klub i otera ga u drugu ligu. Revolt se probudio, desilo se šta se desilo i grupa ni na koji način ne želi da se sakriva iza pojedinaca, već staje, kao i do sad, uz svoje ljude!

Crveni Đavoli bili su uz klub i u trećoj ligi. Vernost nam je srednje ime i tu kompromisa nema. Nije nam bitna pozicija na tabeli, daljina gostovanja, vremenski uslovi, uvek smo tu, za razliku od mnogih. Mnogima je Radnički igračka, prolazna faza ili privremena stanica – nama nije. Nama je Radnički život!

Nećemo se svojih stavova i postupaka stideti, jer dok smo skoro jedini javno imali i imamo stav o mnogim stvarima i bili „heroji“ navijačkog pokreta i naroda, sada smo šaka huligana, tako da, kao što se u našoj pesmi kaže – naš je svet surov i poseban, običnom čoveku nedostupan!

Svako ko obuče naš dres to mora da zna.

Svakome to mora biti jasno i tako će biti do kraja!

Za kraj, želimo da se zahvalimo trenutnoj upravi na pet godina zalaganja i truda, koja nam je ostvarila mnoge želje i zahvaljujući kojoj imamo uspehe Radničkog o kakvima smo mogli samo da sanjamo!

Radnički Кragujevac – Crveni Đavoli - stoji u saopštenju navijača Radničkog.