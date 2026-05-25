Fudbaleri Radničkog iz Kragujevca osigurali su opstanak u Superligi Srbije posle remija sa Javorom na svom terenu (2:2), ali su se onda desili incidenti kada je ogređen broj navijača uleteo i hteo da se obračuna sa igračima.

Dan kasnije stigla je i vest da je Slavko Matić otišao iz Kragujevca.

- Drago mi je da smo ispunili ono što smo zacrtali, a to je bio opstanak. Pričali smo pre utakmice, malo su pomešana osećanja. Zahvaljujem se pravim navijačima sa juga, koji su nas nosili. Bilo je i par huligana, to je ono loše što moram da spomenem. Mislim da se u istoriji nije desilo da igrači plaču, a ostali su u ligi. Par huligana su izudarali desetak igrača, među njima i dvojica klinaca - rekao je Matić, pa dodao:

- Za prave navijače, za pravu podršku, ja sam im zahvalan do neba. Ja sam ovde bio prezadovoljan, presrećan. Dogovor sa klubom je bio da sednemo po završetku. Sa mnom je konstantno bio sportski direktor Slavko Perović, kome sam izuzetno zahvalan. Napravio me je da budem bolji trener. Odlazim iz ovog kluba neporažen.