Mesecima se spekuliše o dolasku Nemanje Gudelja u Crvenu zvezdu, ali čini se da kapiten Sevilje ne namerava da mrda iz Španije. Konkretno – ukoliko požele da ga zadrže, vrlo verovatno će uspeti u tome.

Ipak, svestan je da će klubu biti potrebeno određeno vreme da donese tu odluku usled činjenice da je Sevilja imala jednu od najrazočaravajućih sezona u novijoj istoriji. Borili su se za opstanak u La Ligi praktično do poslednjeg dana.

- Sevilja je moj prioritet i prvo ću razgovarati sa njima. A onda, šta god da se desi, saslušaću i druge ponude. Mislim da dugujem klubu vreme i prostor da se malo razjasni šta donosi budućnost. Posle ćemo razgovarati i videli da li možemo da nastavimo zajedno. Iskreno – nadam se da možemo - rekao je Gudelj za "A Gol a Gol" i dodao:

- Ovde sam već sedam godina i odigrao sam mnogo utakmica, jer sam igrač koji vodi računa o sebi. U skladu s tim – nisam imao mnogo povreda.