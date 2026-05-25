Prethdnih dana se već govorilo da je Mateus u pregovorima sa čuvenim Korintijansom, a sada brazilski novinar Tijago Rodrigeš tvrdi da je dogovor u načelu već postignut. Navodno se čeka samo početak letnjeg prelaznog roka da bi došlo do potvrde, a ovaj izvor tvrdi da problem neće biti ni ugovor sa šampionom Srbije na još godinu dana jer iskusni golman želi da se vrati u Brazil.

Prema ovim navodima, plan Korintijansa je da poveća konkurenciju Ugu Souzi, sa kojim bi se Mateus ravnopravno borio za mesto među stativama.

Mateus je u Zvezdu doveden iz Brage prošlog leta u transferu vrednom 1.250.000 evra, a od zime traju priče o povratku u Brazil, dok se razlikuju samo klubovi koji se povezuju sa njim.

Tokom zime je na Marakani bila ponuda Botafoga za Mateusa, dok su se tokom proleća pojavili i navodi o mogućem prelasku u Kruzeiro iz njegovog rodnog Belo Horizontea, koji sa klupe predvodi Artur Žorže, njegov trener iz Brage.

Iz Zvezde su istakli da Brazilac neće biti prodat i da je ovom timu više nego potreban. Brazilci pričaju drugu priču i ostaje da se vidi u kom pravcu će se na kraju sve razviti.

Jedno je sigurno, Zvezdi je potreban Mateus, posebno jer Omriju Glazeru ističe ugovor i neće ostati na "Marakani".