-Mi smo osvojili sedam evropskih titula, a čestitku od tog grčkog tima u crvenom nismo dobili nikada. Vi ste sada uzeli svoju četvrtu i ja ću vam čestitati, jer na kraju krajeva, na parketu igraju sportisti. Čestitke svima - poručio je Janakopulos, ali se tu nije zaustavio.

U seriji objava, vlasnik Atinjana se direktno obratio sopstvenim navijačima koji teško podnose slavlje Olimpijakosa na njihovom terenu.

-Ljudi su veoma utučeni. I ja sam, ali mi u klubu smo znali kako stvari stoje još od početka ove sezone. Pa da smo i Nikolu Jokića doveli letos, ništa ne bismo uradili! Ove sezone prosto nije moglo da se pobedi. Bilo je nemoguće.“

Za kraj, Janakopulos je preuzeo punu odgovornost za neuspešnu evroligašku sezonu Atinjana, svestan da su napravljene kardinalne greške.

-Ne prihvatam poruke koje mi šaljete u kojima piše da nisam kriv i da sam uradio sve što je u mojoj moći… Video sam ja dobro sve što je bilo loše. Video sam, ali su mi misli bile na drugoj strani. Moja greška. To se više neće ponoviti - zaključio je Janakopulos.

Ostaje da se vidi rasplet oko trenera Ergina Atamana i da li će ostati na mestu šefa struke ovog tima...