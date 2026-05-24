Svi su bili šokirani objavom Donatasa Urbonasa da je Asvel "ukrao" igrača beogradskom Partizanu kada je poslao primamljivu ponudu Armaniju Bruksu iz milanske Olimpije.

Kako stvari stoje, oni se tu ne zaustavljaju.

Toni Parker je objavio da će imati najveću platu u istoriji kluba (kao trener) i da će spremiti najveći budžet do sada, a jurnjava za plejmejkerom to i pokazuje.

Posle Partizana bi Žalgiris mogao da "strada" jer Asvel želi da dovede Silvana Fransiska, francuskog organizatora igre.

Fransisko je bio velika želja Barselone (kao i još nekoliko klubova), ali mu je odlazak u NBA prioritet.

Ipak, prema saznanjima BasketNews portala, ukoliko ostane u Evropi Asvel ima najveće šanse za njegov potpis.