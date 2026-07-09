Stigao je na mala vrata u Crvenu zvezdu talentovani Matej Gaštarov, a sada će dobiti šansu.

Momak rođen 2006. godine koji je prošao Vardarovu školu i koji je minulo proleće proveo na pozajmici u čačanskom Borcu, izborio je kartu za ostanak u prvom timu Zvezde, saznaje "Meridian sport".

Odlaskom Bađa u OFK Beograd – otvorio se prostor da Gaštarov bude prva alternativa Radetu Kruniću na mestu “šestice”. Zaslužio je to mladi reprezentativac Makedonije koji je na pripremama skrenuo pažnju pogotkom protiv Jedinstva iz Užica.

Reč je o fudbaleru visokom 189 centimetara koji je već debitovao za seniorski tim Zvezde prošlog leta, i to na zvaničnoj utakmici. Ukazao mu je Vladan Milojević šansu na meču protiv lučanske Mladosti, i najavio ono što bi Dejan Stanković trebalo da zacementira.

Zvezdin trener je vrlo zadovoljan načinom na koji se Gaštarov pokazao na treninzima, a činjenica da je priključen prvom timu posle pozajmice na kojoj je definitivno napredovao – dovoljno govori o tome da kaljenje ne bi trebalo da predstavlja tabu temu za mlade igrače.