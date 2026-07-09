-On je toliko kompletan igrač i toliko je napredovao da je gde god da igrate s njim, to je verovatno ultimativni izazov koji trenutno možete da imate u tenisu. Alkaras i on, ali Siner je broj jedan. Takva vrsta kontinuiteta rezultata stvarno je nešto izvanredno - rekao je Đoković.

Siner u polufinale ulazi kao branilac titule i prvi nosilac, a prošle godine je upravo na Vimbldonu savladao Đokovića u polufinalu. Ipak, srpski as podseća da je tada igrao pod velikim zdravstvenim problemima.

- Branilac je titule ovde i podiže nivo igre svakim mečom. Biće sigurno svežiji i motivisan. Ja se nadam da ću biti u stanju da igram i da se osećam bar onako kako je to bilo u četvrtfinalu. Nadam se da neću imati nekih većih problema kao što je to bio slučaj prošle godine, kada sam praktično povređen ušao u meč sa njim. Nadam se da se to neće desiti ove godine - poručio je Đoković.

Još uvek se čeka tačno vreme kada će Novak i Siner na teren...