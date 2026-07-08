Novak Đoković će u polufinalu Vimbldona igrati protiv Janika Sinera. Njih dvojica će u petak odmeriti snage na Centralnom terenu, a najbolji teniser svih vremena je najavio meč sa Italijanom.

- Bilo gde je teško, iskreno. On je toliko kompletan igrač i toliko je napredovao da je gde god da igrate s njim, to je verovatno ultimativni izazov koji trenutno možete da imate u tenisu. Alkaras i on, ali Siner je broj jedan. Takva vrsta kontinuiteta rezultata stvarno je nešto izvanredno - rekao je Đoković.

Biće to repriza prošlogodišnjeg polufinala, kada je Siner pobedio Đokovića sa 3:0 u setovima i kasnije osvojio titulu.

- Branilac je titule ovde i podiže nivo igre svakim mečom. Biće sigurno svežiji i motivisan. Ja se nadam da ću biti u stanju da igram i da se osećam bar onako kako je to bilo u četvrtfinalu. Nadam se da neću imati nekih većih problema kao što je to bio slučaj prošle godine, kada sam praktično povređen ušao u meč sa njim. Nadam se da se to neće desiti ove godine - poručio je Đoković.

Dakle, Novak će imati motiv da se revanšira Janiku, a ono što hrabri jeste da je dobio poslednji njihov međusobni duel u polufinalu Australijan opena ove godine, kada je slavio sa 3:2.