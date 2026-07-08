Novak Đoković se plasirao u polufinale Vimbldona posle maratonske borbe sa Feliksom Ože-Alijasimom. Srpski teniser je pobedio sa 3:2 u setovima posle pet sati i 15 minuta velike borbe i tako zakazao okršaj sa Janikom Sinerom, koji je na programu u petak.

Ože-Alijasim se oglasio dan nakon poraza od Novaka i poprilično se obrukao, pošto nije rekao ni reč o najboljem svih vremena.

- U pokušaju da prihvatim ovaj poraz, koristim ga kao gorivo koje će me motivisati da se ponovo nađem u ovakvim trenucima. Najveći napredak mogu da ostvarim upravo igrajući mečeve poput ovog, prolazeći kroz emocije koje oni donose i učeći iz njih, sve dok jednog dana ne uspem da izađem kao pobednik - napisao je Kanađanin.

Uprkos tome što ga nije spomenuo Đokovića, Srbin je lajkovao njegovu objavu.

Ono što je zanimljivo, jeste da se u komentaru javila i Jelena Đoković, koja je imala samo reči hvale.

- Bio si neverovatan sinoć, Felikse. Naša deca te obožavaju i divan si uzor. Neko je morao da izađe kao pobednik iz tog meča, ali imaš mnogo razloga da budeš ponosan. Navijaćemo za tebe - napisala je Jelena u komentaru objave.