Najbolji srpski teniser Novak Đoković izjavio je večeras posle plasmana u polufinale Vimbldona i pobede posle više od pet sati igre protiv Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima da je uspeo da kontroliše nerve i dodao da su ovo momenti zbog kojih i dalje igra tenis.

- Dobio sam ovo reketom i velikim srcem. Uspeo sam da kontrolišem nerve. Osećala se velika napetost, mogao je bilo ko da dobije, bilo je potpuno izjednačeno do kraja. Ovo su momenti zbog kojih i dalje igram tenis - rekao je Đoković.

On je naveo da mu je ovo bio jedan od najboljih mečeva koje je odigrao na Vimbldonu.

- Voleo bih više da je ovo bilo finale, da ne moram da brinem kako će mi se telo osećati sutra. Terao sam decu da idu da spavaju posle četvrtog seta, ali drago mi je što su ostali. Ovo je bio jedan od naboljih mečeva koje sam odigrao na ovom terenu. Moram da se oporavim, igraću protiv najbojeg igrača na svetu za nekoliko dana - rekao je Đoković na terenu posle meča.



Đoković je u četvrtfinalu Vimbldona savladao Ože-Alijasima rezultatom 7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (10:4)

Sedmostruki šampion Vimbldona, će u petak u polufinalu igrati protiv branioca trofeja Janika Sinera.