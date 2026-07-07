Duel između Zvereva i Lehečke je počeo u ponedeljak uveče, ali je prekinut zbog "policijskog časa", odnosno zabrane javnih okupljanja u Londonu posle 23 sata.



Zverev je do prekida vodio 2:0 u setovima, a u trećem setu je bilo 3:3.

Češki teniser je u nastavku meča osvojio sva tri gema u trećem setu i tako smanjio na 2:1 u setovima.

Oba tenisera su zadržala svoj servis u četvrtom setu, a Zverev je posle taj-brejka bio bolji rezultatom 8:6 za pobedu i plasman među osam najboljih na grend slemu u Londonu.

Zverev će u četvrtfinalu Vimbldona igrati protiv Amerikanca Tejlora Frica.