ATP želi da smanji nagradni fond i broj ućešća dublova na turnirima počevši od 2028. godine. Prema tom predlogu, dublovi bi dobili samo 10 odsto od nagradnog fonda na turnirima, u odnosu na 20 odsto koliko sada dobijaju i bio bi prepolovljen broj učesnika.



Blizanci braća Brajan su činila najuspešniji dubl u istoriji tenisa, a prošle godine su primljeni u Međunarodnu tenisku kuću slavnih. Oni će na Vimbldonu igrati po pozivu organizatora u egzibicionim mečevima, a rekli su da se protive predlozima ATP.

- Ako ovo prođe, ubiće snove o dublu za sve mlade igrače ili koledž igrače koji žele da pokušaju da igraju u dublu. Put će biti blokiran da se probiju i zarade za život. Sa finansijske tačke gledišta, Tur izgleda kao najzdraviji do sada. Trebalo bi da stvaraju više prilika za dubl igrače - rekao je Bob Brajan.

Braća Brajan su zajedno osvojila 119 ATP titula, uključujući 16 grend slem trofeja i zlatnu olimpijsku medalju. Prilikom uvođenja u Kuću slavnih, čuvena teniserka Martina Navratilova pripisala im je zasluge za to što sprečili da disciplina dublova padne u zaborav.

Dvostruki grend slem šampion u dublu Džejmi Marej rekao je da ATP potcenjuje popularnost dublova, dok je mišljenje iskazao i njegov stariji brat trostruki grend slem šampion u singlu Endi.

- ATP zaista tokom godina nije uradio ništa u pogledu marketinga za dubl - naveo je bivši teniser.

ATP je ranije objavio da procenjuje proizvod dublova, veličinu žreba i raspodelu kompenzacija igračima sa ciljem stvaranja održivijeg dugoročnog modela, uz očuvanje važne uloge dublova na Turu.



Predlog ne utiče na grend slem turnire. Vimbldon se 2023. godine priključio ostalim grend slem turnirima u skraćivanju mečeva sa maksimalnih pet setova na tri.