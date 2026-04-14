U ovoj državi već se organizuje Završni ATP turnir (Torino), kao i finale Dejvis kupa (Bolonja), a pripremni turnir pred treći grend slem u sezoni mogao bi da se igra na stadionu San Siro u Milanu.

- Još ima vremena da odlučimo gde će se igrati. Zbog klimatskih uslova, verovatno će biti održavan u severnoj Italiji - rekao je predsednik Teniskog i padel saveza Italije Anđelo Binagi, koji je dodao da je Italija otkupila prava za turnir ATP 250 serije u Briselu.

Binagi je naveo da organizatori mastersa u Madridu uvode terene za trening unutar fudbalskog stadiona "Santijago Bernabeu", pa bi i San Siro mogao da postane opcija.

- Za promenu ne bismo bili prvi koji to rade - dodao je Binagi.

Italija je ranije bila domaćin VTA turnira na travi Veneto open, od 2022. do 2024. godine. Tamošnji savez takođe organizuje ATP finale u Torinu do 2030. godine i finale Dejvisa kupa do sledeće godine.

Takođe, Italiju narednog meseca očekuje i organizacija tradicionalnog mastersa u Rimu, gde se domaći navijači nadaju da će prvi teniser sveta Janik Siner postati prvi Italijan koji je osvojio titulu na "Foro Italiku" nakon Adrijana Panate pre 50 godina.

- Moramo da pokušamo da osvojimo muški singl. Pravi je trenutak - rekao je Binagi i dodao da Italija ima još trojicu igrača među prvih 25 na svetu: devetog Lorenca Muzetija, Flavija Kobolija (16.) i 21. Lučijana Darderija.

Binagi je takođe rekao da se i dalje nada da će masters u Rimu postati peti grend slem, uz Australijan open, Rolan Garos, Vimbldon i Ju-Es open kao najveće turnire u ovom sportu.

Prvi put tu ideju Binagi je izneo prošle godine, kada je rekao da je savez zainteresovan da kupi licencu od mastersa u Madridu, koji se igra neposredno pre Rima, čime bi turnir u glavnom gradu Italije mogao da se proširi i postane grend slem.

- Razmišljam o tome svakog dana. Postoji samo kratak period u kojem možemo to da ostvarimo. Italija bi od toga imala koristi narednih 100 godina. To je naš san - zaključio je Binagi.